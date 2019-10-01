Минздрав назвал грубым нарушением действия врачей онкоцентра им.Блохина

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Минздрав назвал действия врачей онкоцентра им.Блохина грубым нарушением врачебной этики. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Сформированная комиссия Минздрава предварительно пришла к выводу, что увольнения сотрудников из НИИ за время работы нового руководителя Светланы Варфоломеевой не проводились, а выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Ранее сообщалось, что в Институте детской онкологии НМИЦ Блохина в Москве семь врачей подадут заявления об увольнении. В пресс-службе медицинского учреждения сообщили, что заявлений об увольнении в отдел кадров еще не поступало.