Минздрав назвал грубым нарушением действия врачей онкоцентра им.Блохина
Минздрав назвал действия врачей онкоцентра им.Блохина грубым нарушением врачебной этики. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Сформированная комиссия Минздрава предварительно пришла к выводу, что увольнения сотрудников из НИИ за время работы нового руководителя Светланы Варфоломеевой не проводились, а выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Ранее сообщалось, что в Институте детской онкологии НМИЦ Блохина в Москве семь врачей подадут заявления об увольнении. В пресс-службе медицинского учреждения сообщили, что заявлений об увольнении в отдел кадров еще не поступало.