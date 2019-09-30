Воспитанники выступили в защиту подозреваемого в педофилии священника

На сайте Православной Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия появилось письмо в защиту подозреваемого в педофилии священника Николая Стремского, написанное совершеннолетними воспитанниками обители, передает РИА «Новости».

В письме воспитанники называют беззаконием «содержание их отца под стражей» и просят депутатов помочь ему.

Авторы письма также выразили мнение, что девочки, обвинившие Стремского в сексуальном насилии, написали заявление под давлением завистников.

Ранее стало известно, что Стремскому предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: об изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.