20 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку фигурантов «московского» дела

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МВД назвало число участников согласованного с властями митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД, в митинге на проспекте академика Сахарова принимают участие около 20 тысяч человек.

Охрану обеспечивают сотрудники полиции и представители Росгвардии.

Ранее сообщалось, что акция согласована с московскими властями, одобренное число участников митинга — 20 тысяч человек. Из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничено.