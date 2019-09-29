20 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку фигурантов «московского» дела
МВД назвало число участников согласованного с властями митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным МВД, в митинге на проспекте академика Сахарова принимают участие около 20 тысяч человек.
Охрану обеспечивают сотрудники полиции и представители Росгвардии.
Ранее сообщалось, что акция согласована с московскими властями, одобренное число участников митинга — 20 тысяч человек. Из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничено.