Пожар произошел на грузовом судне в Южной Корее, на борту были россияне

В южнокорейском порту Ульсан произошел взрыв и пожар на грузовом судне с гражданами России и Филиппин на борту, в результате ЧП пострадали девять человек. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей..

Как отмечается, взрыв произошел около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов.

Известно, что корабль перевозил нефтепродукты.

В момент ЧП на борту судна находились 25 членов экипажа, среди которых оказались граждане России и Филиппин.

Кроме того, огонь охватил пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура, на его нем находились 21 член экипажа. Людей с обеих кораблей эвакуировали.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что два теплохода столкнулись в Якутии, один человек пострадал.