Госдума в 2025 году приняла 588 законов

Володин сообщил, что Госдума в этом году приняла 588 законов
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума в 2025 году приняла 588 федеральных законов. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин во время выступления на заключительном заседании осенней сессии.

«За 2025 год принято 588 федеральных законов, причем из них прямого действия — 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время», — сказал Володин.

Среди законопроектов, принятых в этом году нижней палатой парламента, такие как повышение НДС до 22%, введение технологического сбора за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Кроме того были приняты законы о круглогодичном призыве в армию, обязательной отработке для выпускников медицинских вузов, снижении до 14 лет возраста наступления уголовной ответственности за содействие террористической деятельности.

В 2024 году Госдума приняла 564 закона. Значительная часть (172 закона, или каждый четвертый) была социально ориентирована, включая индексацию пенсий неработающим пенсионерам и поддержку родителей. Было принято 17 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, что стало одним из приоритетных направлений.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры.

