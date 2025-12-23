На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФАС пообещали взять стоимость яиц на контроль

ФАС выдала предупреждение из-за прогноза роста цен на яйца
true
true
true
close
Lidaphotos/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустила предостережение из-за публичного заявления о возможном росте цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что прогноз о росте цен на яйца дал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в связи с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик.

В ФАС считают, что такие сообщения могут быть восприняты предпринимателями как побуждение к повышению цен.

«Ведомство напоминает производителям яиц о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузку продукции. Причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц на производственной площадке в Ярославской области.

Для ликвидации последствий и проведения полной дезинфекции предприятию может потребоваться до шести месяцев. Ветеринарные службы установили жесткий контроль. Компания изучает варианты частичного сохранения производства, но аналитики прогнозируют рост издержек.

Ранее инфекционист раскрыла, из-за чего может начаться следующая пандемия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами