В ФАС пообещали взять стоимость яиц на контроль

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустила предостережение из-за публичного заявления о возможном росте цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что прогноз о росте цен на яйца дал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в связи с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик.

В ФАС считают, что такие сообщения могут быть восприняты предпринимателями как побуждение к повышению цен.

«Ведомство напоминает производителям яиц о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузку продукции. Причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц на производственной площадке в Ярославской области.

Для ликвидации последствий и проведения полной дезинфекции предприятию может потребоваться до шести месяцев. Ветеринарные службы установили жесткий контроль. Компания изучает варианты частичного сохранения производства, но аналитики прогнозируют рост издержек.

Ранее инфекционист раскрыла, из-за чего может начаться следующая пандемия.