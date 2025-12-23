Часть западной Украины оказалась без воды

В Тернополе и Хмельницком на западе Украины отключилось водоснабжение

В городах Тернополь и Хмельницкий на западе Украины из-за проблем с электричеством отключилось водоснабжение. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба «Тернопольводоканала».

Такая же ситуация сложилась в соседнем с Тернополем городе — Хмельницкий. По информации местного горсовета, из-за отсутствия электричества во всех районах города либо нет воды, либо давление в системе значительно понижено.

Уточняется, что утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, после чего в некоторых областях страны начались аварийные отключения света.

23 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна.ua» уточняло, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по инфраструктуре Украины.