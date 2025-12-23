«Динамо» похвалили за решение оставить тренера

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Советскому спорту» заявил, что руководство столичного «Динамо» поступило верно, доверившись Ролану Гусеву в качестве наставника клуба.

«Хорошее решение руководителей «Динамо». Чтобы сотрудничество Гусева с клубом получилось более долгосрочным, нужно качественно провести предстоящий отрезок сезона, ему необходимо помогать», — заявил Семин.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

