Россиянам назвали вещи, которые нельзя отправлять в новогодних посылках

Накануне праздников службы доставки часто сталкиваются с тем, что клиенты отправляют посылки близким и по незнанию вкладывают в них вещи, которые попадают под строгие ограничения. И часто это самые обычные атрибуты Нового года и подарки родным. Ольга Роньжина, руководитель службы управления качеством СДЭК, рассказала «Газете.Ru», какие вещи могут не принять для отправления и что с этим можно сделать.

«Не все об этом знают, но некоторые привычные атрибуты праздника категорически запрещены к пересылке. В первую очередь это касается пиротехнических изделий: салютов, фейерверков, бенгальских огней и петард. Эти предметы относятся к взрывоопасным средствам, и их перевозка без специальных разрешений строго запрещена. Это требование связано с обеспечением пожарной и взрывобезопасности на складах, транспорте и в пунктах выдачи», — объяснила она.

Под запрет попадают и аэрозольные баллоны для декора — снег-спрей и искусственный иней. Они содержат воспламеняющиеся газы под давлением, что представляет серьезную угрозу пожара или взрыва. Это требование обусловлено международными нормами безопасности.

«Нельзя отправлять через курьерские службы и скоропортящиеся продукты. Икра, домашняя выпечка, конфеты без заводской упаковки, мандарины и другие свежие фрукты и овощи быстро портятся при изменении температуры в пути. Они не проходят санитарный контроль и могут стать причиной порчи других посылок или распространения бактерий. Поэтому по нормам такие продукты без маркировки запрещены к перевозке», — сказала эксперт.

Живые елки и венки из веток можно пересылать только наземным транспортом в пределах России. Если хочется отправить такую посылку за рубеж, придется потрудиться. Перевозка растений регулируется фитосанитарными правилами и требует специальных сертификатов — они необходимы, чтобы исключить риск распространения вредителей или болезней.

Новогодние гирлянды не запрещены к пересылке, однако устройства со встроенными или съемными батарейками могут вызвать сложности при авиаперевозке. Такие изделия содержат элементы питания, которые по правилам перевозки могут считаться опасным грузом.

«Рекомендуем проконсультироваться с сотрудниками компании перед отправкой, особенно если маршрут может предполагать доставку воздушным транспортом», — советует Роньжина.

Трудности могут возникнуть и с вполне обычными подарками. Так, особые правила пересылки есть у парфюмерии и косметических средств. Духи, лаки для ногтей, муссы для волос, пены для бритья, дезодоранты и другие изделия со спиртом или ацетоном можно отправлять только в заводской ненарушенной упаковке.

«При этом объем жидкостей не должен превышать 500 миллилитров на единицу, а общий вес посылки с учетом тары не может быть более 30 килограммов. Кроме того, отправителю нужно надежно все упаковать: уложить флаконы вертикально, зафиксировать их амортизирующим материалом и положить внутрь абсорбирующие вкладыши на случай утечки. Все это должно быть вложено в прочную картонную или деревянную коробку без повреждений. А если маршрут предполагает авиаперевозку, здесь также может потребоваться сопроводительная документация, подтверждающая соответствие груза нормам безопасности», — предупредила специалист.

Алкогольную продукцию тоже можно отправлять доставкой, но и здесь есть нюансы. Она должна быть в оригинальной заводской таре, с полной маркировкой и акцизными марками — напитки домашнего производства, например самогон, пересылать запрещено. Также есть требования к объемам, крепости и упаковке:

«Максимальный объем одной емкости — пять литров, крепость напитка — не выше 70%. Посылка также должна исключать возможность битья и утечки: каждую бутылку нужно надежно зафиксировать внутри прочной коробки с использованием пупырчатой пленки, пенопласта или впитывающей подложки. При авиаперевозке понадобятся сопроводительные документы — чек, счет-фактура или описание вложений, а срок доставки может увеличиться из-за согласования с аэропортом».

Если запрещенный предмет обнаружат при приеме, в отправке откажут. Если выявят позже, но до отъезда со склада, посылку попросят забрать в тот же день. В противном случае отправление изымут и утилизируют согласно внутренним правилам компании.

«Главный совет — не противиться правилам и относиться к ним как к защите, а не как к капризам службы. Есть много вещей без регламента отправки, которые тоже требуют бережного отношения, — например елочные игрушки и другие хрупкие подарки. Им нужно особое внимание: каждый предмет должен быть упакован индивидуально, окружен амортизирующим материалом со всех сторон и неподвижно зафиксирован внутри прочной коробки», — подчеркивает эксперт.

