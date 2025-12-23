Новый министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину. Об этом сообщил председатель партии SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура, передает Denikn.

«Министр обороны Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину», — говорится в сообщении.

В октябре движение ANO («Акция недовольных граждан») одержало победу на выборах в палату депутатов парламента, получив 34,51% голосов и 80 депутатских мандатов из 200. Премьером стал Андрей Бабиш. С 2017 по 2021 год он же занимал пост премьер-министра, с 2014 по 2017 годы был первым вице-премьером и министром финансов.

Британская газета The Guardian писала, что Евросоюз (ЕС) опасается возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан», поскольку это ухудшит положение Украины.

13 декабря Бабиш заявил, что Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. По словам главы чешского правительства, Европейская комиссия (ЕК) должна найти иные способы финансирования Украины.

Ранее Чехия запретила въезд российским дипломатам и чиновникам.