На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый министр обороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину

Denikn: новый глава Минобороны Чехии Зуна отклонил приглашение посетить Украину
close
Global Look Press

Новый министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину. Об этом сообщил председатель партии SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура, передает Denikn.

«Министр обороны Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину», — говорится в сообщении.

В октябре движение ANO («Акция недовольных граждан») одержало победу на выборах в палату депутатов парламента, получив 34,51% голосов и 80 депутатских мандатов из 200. Премьером стал Андрей Бабиш. С 2017 по 2021 год он же занимал пост премьер-министра, с 2014 по 2017 годы был первым вице-премьером и министром финансов.

Британская газета The Guardian писала, что Евросоюз (ЕС) опасается возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан», поскольку это ухудшит положение Украины.

13 декабря Бабиш заявил, что Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. По словам главы чешского правительства, Европейская комиссия (ЕК) должна найти иные способы финансирования Украины.

Ранее Чехия запретила въезд российским дипломатам и чиновникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами