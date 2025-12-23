На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный житель Кубани избил знакомого, облил его бензином и поджег

На Кубани мужчина поссорился с собутыльником, облил его бензином и поджег
true
true
true

В Краснодарском крае мужчина поссорился с приятелем во время застолья, жестоко избил его и попытался сжечь заживо. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 42-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомого. Между пьяными собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта хозяин нанес гостю множество ударов ногами и руками по голове и туловищу, от чего тот потерял сознание.

Нападавший вынес товарища на улицу, облил бензином и поджег, пострадавший очнулся. Заметив это, злоумышленник испугался и вызвал скорую помощь. Раненого госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант сознался в содеянном.

До этого в Ленобласти мужчина облил дом соседки бензином, он не успел устроить пожар, но вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в больницу, он находится под присмотром психиатров.

Ранее в Тверской области мужчина пытался сжечь свою мать и малолетнего сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами