Петербурженку, продавшую жилье по «схеме Долиной», обязали заплатить за проживание

В Петербурге суд вернул квартиру женщине, купившей жилье по «схеме Долиной»
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге суд встал на сторону покупательницы, которая заключила сделку с обманутой мошенниками хозяйкой квартиры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Местная жительница по имени Татьяна поверила неизвестным. Они убедили петербурженку заключить «фейковую» сделку по продаже жилья Ольге.

«После получения денежных средств по договору истец осуществила перевод в сумме 7 000 000 руб., полагая, что это счет ФСБ», – сообщается в публикации.

Поняв, что ее обманули, женщина решила обратиться в суд. Иск также подала новая владелица, чтобы выселить бывшую хозяйку. Они договорились, что за несколько тысяч рублей последняя поживет в квартире четыре дня, но процесс затянулся, долг за аренду квартиры у Татьяны составил 300 тысяч рублей.

Суд встал на сторону Ольги. Сделку признали действительной. Помимо этого, теперь Татьяна должна выплатить новой хозяйке жилья долг за аренду.

Ранее в Москве семья спустя 10 лет узнала, что купила квартиру по «схеме Долиной».

