Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова

Суд в Москве заочно арестовал Каспарова по делу о призывах к терроризму
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом), которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах дела.

Дело шахматиста проходит по части 2 статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В настоящее время Каспаров находится в международном розыске.

До этого Bloomberg сообщил, что Каспаров может быть причастен к подготовке государственного переворота в Южном Судане.

По данным агентства, шахматист познакомил южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. После этой встречи Граньери якобы выделил $7 млн на закупку стрелкового оружия, гранат и переносных зенитных ракетных комплексов, которые могли быть использованы для смены власти в стране. Сам Каспаров отрицает свою причастность к заговору.

В марте 2024-го Каспарова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее суд заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

