Названы артисты, которые в 2026 году смогут заменить Надежду Кадышеву

Певец Илья Гуров рассказал, что в 2026 году у Надежды Кадышевой появятся конкуренты за звание самой высокооплачиваемой артистки России. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что гонорар в 25 млн рублей может получать Шура.

Илья Гуров считает, что в следующем году тренд на звезд 90-х никуда не исчезнет. По его мнению, Надежда Кадышева может потерять свои позиции из-за сына и ее место займут другие артисты.

«Лично мне очень нравится тенденция того, что уже именитые артисты обретают новую волну популярности среди молодежи и продолжают гастролировать. Если говорить о Надежде Кадышевой, то главный риск потери позиций у нее связан с выступлениями совместно с сыном. Мне не раз попадались ролики в социальных сетях, где люди, идя на концерт Надежды, были вынуждены с кислыми лицами стоять и смотреть на ее сына. Это ни в коем случае не плохо, преемственность поколений должна быть и имеет место, но, как мне кажется, нужно было это делать немного мягче и аккуратнее, и тогда к сыну Надежды Кадышевой было бы более лояльное отношение», — заявил Гуров.

Певец поделился, что на данный момент на эстраде много артистов, которые могут занять место Кадышевой и стать фаворитами зумеров. Илья Гуров подчеркнул — сейчас время для коллабораций, и он сам планирует в следующем году создать дуэт с Николаем Пархоменко.

«Я недавно был на сборном концерте и видел, как тепло публика принимает певца Шуру, группу «Вирус». Мне кажется, артисты из девяностых продолжат завоевывать аудиторию, их треки будут занимать ведущие позиции в чартах. Ирина Салтыкова, Марина Хлебникова — уже начали коллаборации с блогерами. Да, и в целом, все новое — это хорошо забытое старое, даже за границей. Например, в этом году исполняется 20 лет девичьей группе Danity Kane, которая не так популярна в нашей стране, а за ее пределами собирает полные клубы», — рассказал Илья Гуров.

Ранее россияне стали чаще ходить на выступления артистов 90-х и начала 2000-х.