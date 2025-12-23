На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы артисты, которые в 2026 году смогут заменить Надежду Кадышеву

Певец Гуров заявил, что Шура может заменить Надежду Кадышеву в 2026 году
true
true
true
close
Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Певец Илья Гуров рассказал, что в 2026 году у Надежды Кадышевой появятся конкуренты за звание самой высокооплачиваемой артистки России. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что гонорар в 25 млн рублей может получать Шура.

Илья Гуров считает, что в следующем году тренд на звезд 90-х никуда не исчезнет. По его мнению, Надежда Кадышева может потерять свои позиции из-за сына и ее место займут другие артисты.

«Лично мне очень нравится тенденция того, что уже именитые артисты обретают новую волну популярности среди молодежи и продолжают гастролировать. Если говорить о Надежде Кадышевой, то главный риск потери позиций у нее связан с выступлениями совместно с сыном. Мне не раз попадались ролики в социальных сетях, где люди, идя на концерт Надежды, были вынуждены с кислыми лицами стоять и смотреть на ее сына. Это ни в коем случае не плохо, преемственность поколений должна быть и имеет место, но, как мне кажется, нужно было это делать немного мягче и аккуратнее, и тогда к сыну Надежды Кадышевой было бы более лояльное отношение», — заявил Гуров.

Певец поделился, что на данный момент на эстраде много артистов, которые могут занять место Кадышевой и стать фаворитами зумеров. Илья Гуров подчеркнул — сейчас время для коллабораций, и он сам планирует в следующем году создать дуэт с Николаем Пархоменко.

«Я недавно был на сборном концерте и видел, как тепло публика принимает певца Шуру, группу «Вирус». Мне кажется, артисты из девяностых продолжат завоевывать аудиторию, их треки будут занимать ведущие позиции в чартах. Ирина Салтыкова, Марина Хлебникова — уже начали коллаборации с блогерами. Да, и в целом, все новое — это хорошо забытое старое, даже за границей. Например, в этом году исполняется 20 лет девичьей группе Danity Kane, которая не так популярна в нашей стране, а за ее пределами собирает полные клубы», — рассказал Илья Гуров.

Ранее россияне стали чаще ходить на выступления артистов 90-х и начала 2000-х.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами