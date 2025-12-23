На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский прокомментировал массированный удар ВС РФ по территории Украины

Зеленский: ВС РФ выпустили более 650 БПЛА и 30 ракет по территории Украины
Johanna Geron/Reuters

В ночь на 23 декабря ВС РФ выпустили по территории Украины более 650 дронов и 30 ракет, под удар попали 13 областей республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава государства Владимир Зеленский.

«Более 650 дронов. <…> Более трех десятков ракет. На данный момент на большей части территории Украины сохраняется режим воздушной тревоги», — написал Зеленский.

В связи с этим он заявил, что «мир давит на Россию недостаточно». Политик призвал к «реакции». По словам украинского лидера, «нужно дожимать Россию до мира и гарантированной безопасности».

23 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна.ua» уточняло, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме оценили вероятность прекращения огня на Украине «сегодня-завтра».

