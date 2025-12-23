На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин передал депутатам Госдумы пожелания от Путина

Володин передал депутатам благодарность от Путина за работу в осеннюю сессию
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал депутатам слова благодарности и пожелания от президента России Владимира Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии 23 декабря собрались на заключительное пленарное заседание осенней сессии.

«Разрешите вам передать слова благодарности за работу от нашего президента Владимира Владимировича Путина и пожелания успехов в работе в следующем году», — сказал Володин.

Сам председатель Госдумы поблагодарил правительство России за конструктивные отношения и работу с депутатами. По его словам, отношения нижней палаты с кабмином стали конструктивными. После внесенных президентом России Владимиром Путиным изменений в Конституцию все делается в рамках диалога, ответственных решений, отметил Володин.

Также спикер Госдумы выразил благодарность председателю правительства, премьер-министру Михаилу Мишустину за то, что такая атмосфера выстроена.

Володин добавил, что огромная заслуга и роль Путина, который сделал все для того, чтобы и правительство, и Госдума работали как единое целое на поставленную задачу, при этом будучи самостоятельными ветвями власти.

Ранее сообщалось, что Госдума в 2025 году приняла 588 законов.

