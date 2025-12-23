На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турпоток в Крым вырос более чем на 65%

АТОР: турпоток в Крым в 2025 году вырос почти на 67%
пресс-служба Mriya Resort and Spa

Крым в 2025 году, несмотря на различные сложности, показал рекордный прирост туристического потока. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценке аналитиков, в текущем году произошло значительное перераспределение туристических потоков между регионами.

«Направление стало главным сюрпризом года, показав рекордный прирост в организованном сегменте на 66,8%, несмотря на логистические и геополитические сложности», — говорится в сообщении.

Краснодарский край в этом году показал снижение турпотока на 15,4%, однако это направление сохранило лидерство по количеству поездок в стране.

Устойчивый интерес туристов показывают Санкт-Петербург и Калининград. Спрос увеличился на поездки в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики совместно с правительством работают над устранением многочасовых пробок перед Крымским мостом.

Ранее сообщалось, что россияне планируют поездки за границу на новогодних праздниках.

