На Западе раскрыли, какая страна может стать лидером Европы

Франция может стать политическим и военным центром Европы, пишет газета Politico.

Как пишут авторы публикации, Париж обладает ядерным оружием и готовится к столкновению с Россией «через три-четыре года». Франция может занять место европейского лидера на фоне ослабления роли США в обеспечении европейской безопасности.

«Нужно, чтобы [президент Франции Эмманюэль] Макрон взял на себя инициативу [в вопросах европейской обороны]: кто еще кроме Франции это сделает?» — отметил европейский дипломат.

Другой собеседник издания добавил, что Париж готов отвечать за европейскую безопасность вместе с Лондоном, Берлином, Римом и Варшавой.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Die Zeit заявил, что европейские партнеры по НАТО не обладают достаточными силами ядерного сдерживания и по-прежнему нуждаются в США.

По его словам, несмотря на ядерные потенциалы Франции и Великобритании, они не сопоставимы с необходимым уровнем сдерживания. Писториус также отметил, что Германия не может создать собственное ядерное оружие, так как это противоречит международным обязательствам, взятым по Договору «Два плюс четыре».

Ранее в МИД РФ назвали гарантию безопасности Калининградской области.