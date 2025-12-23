На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-аналитик ЦРУ заявил об отсутствии факторов, дающих Украине преимущество в конфликте

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия находится в наиболее сильной позиции на Украине
Vasily Fedosenko/Reuters

Россия на сегодняшний день обладает большим преимуществом в области вооружений и численности войск, чем Украина. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Дизена.

Он отметил, что в данный момент Вооруженные силы РФ находятся в более сильной позиции, чем когда-либо с начала военного конфликта на Украине.

«Русские находятся в более сильной позиции, чем когда либо, как с точки зрения численности войск, так и с точки зрения доминирования в различных системах вооружения, а также в связи с резким сокращением численности украинских вооруженных сил и столь же резкого сокращения помощи Запада», — сказал Джонсон.

Аналитик подчеркнул, что не существует ни одного фактора, который давал бы Украине преимущество и способствовал бы появлению у Киева рычагов влияния на переговорный процесс.

20 декабря обозреватель и главный редактор воскресного выпуска немецкого издания Welt am Sonntag Жак Шустер в аналитической статье для газеты Die Welt заявил, что европейцам необходимо откровенно взглянуть на ситуацию и признать неизбежность поражения Украины в текущем конфликте с Россией.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

