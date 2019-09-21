В МИД Украины опровергли данные о «давлении» Трампа на Зеленского

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Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о «давлении» со стороны президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонных переговоров. Об этом сообщают местные СМИ.

Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, а также добавил, что телефонные переговоры были долгими и дружественными.

Кроме того, Пристайко отметил, что в ходе переговоров были подняты вопросы, на которые нужно было иметь серьезные ответы.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал «давление» на Зеленского.