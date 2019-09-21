В МИД Украины опровергли данные о «давлении» Трампа на Зеленского
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о «давлении» со стороны президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонных переговоров. Об этом сообщают местные СМИ.
Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, а также добавил, что телефонные переговоры были долгими и дружественными.
Кроме того, Пристайко отметил, что в ходе переговоров были подняты вопросы, на которые нужно было иметь серьезные ответы.
Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал «давление» на Зеленского.