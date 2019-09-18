Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

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В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Правоохранительные органы провели задержание мужчины, перекрывшего мост Метро в украинской столице. Помимо угроз о подрыве мужчина также произвел стрельбу в воздух, чем сбил дрон полицейских.

Уточняется, что злоумышленником оказался военнослужащий ВСУ Алексей Белько. В июне 2019 года его обвиняли в самовольном отлучении из воинской части.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с неизвестным, угрожающим взорвать мост в Киеве.