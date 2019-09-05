СК возбудил дело после гибели пенсионерки около больницы в Севастополе

В СК завели уголовное дело после гибели пенсионерки возле больницы в Севастополе. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от медучреждения, не дождавшись помощи врачей. Отмечается, что ранее она попала в хирургическое отделение больницы с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение. Она обратилась за медицинской помощью вновь, но врачи отказались ее принимать.

По информации ведомства, после произошедшего возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина умер в коридоре больницы, не дождавшись помощи.