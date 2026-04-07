Глава Всемирного банка оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке приведет к замедлению роста мировой экономики и ускорению инфляции. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга, передает ТАСС.

«Если мы говорим, что рост мирового ВВП до недавнего конфликта составил бы 2,8-3,0%, то, вероятно, при базовом сценарии он сократится на 0,3-0,4 процентного пункта. И до 1 процентного пункта и больше при более сложном [сценарии]», — сказал он.

Глава Всемирного банке добавил, что конфликт на Ближнем Востоке, в частности, влияет на тех, кто зависит от импорта нефти, удобрений, серы, гелия.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

