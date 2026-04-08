США прекратили наносить удары по Ирану после объявления перемирия

NYT: США прекратили наносить удары по Ирану после объявления о прекращении огня

Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«Представитель администрации США заявил, что американские военные удары по Ирану прекращены в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня», — говорится в сообщении.

8 апреля Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов президента США Дональда Трампа о перемирии. По информации госоргана Исламской Республики, соглашение о двухнедельном перемирии с Штатами предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, разморозку иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану.

До этого президент Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер согласился приостановить бомбардировки. По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

Ранее США признали право Ирана на обогащение урана.