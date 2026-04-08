«Соглашаюсь приостановить бомбардировки»: Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном

США договорились о перемирии с Ираном, которое продлится две недели. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», — написал он.

По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

До этого Шариф обратился к Трампу с просьбой о продлении крайнего срока для достижения соглашения с Ираном на две недели. Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив.

7 апреля США и Иран обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал Трамп, сообщивший, что ближайшей ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану.