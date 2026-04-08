Названы дата и место первого раунда переговоров США и Ирана

Первый раунд переговоров США и Ирана должен состояться 10 апреля в столице Пакистана. Об этом сообщил со ссылкой на источники корреспондент портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Первый раунд переговоров по соглашению об урегулировании между США и Ираном запланирован на пятницу в Исламабаде», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Трамп согласился приостановить бомбардировки. По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

Также глава Белого дома сообщил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме отметили, что Израиль присоединится к прекращению огня.

В свою очередь Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне. По данным совета, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. Тегеран же обеспечит безопасность судоходства по Ормузскому проливу.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

До объявления перемирия из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану.

 
