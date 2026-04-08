США признали право Ирана на обогащение урана

США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Исламской Республики над Ормузским проливом, заявили в совете национальной безопасности Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается также, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, подчеркнули в Совбезе Исламской Республики.

8 апреля Иран объявил о победе над Штатами после слов президента США Дональда Трампа о перемирии. По информации госоргана Исламской Республики, соглашение о двухнедельном перемирии с Соединенными Штатами предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, разморозку иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану.

До этого президент Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер согласился приостановить бомбардировки. По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

Ранее в Белом доме сообщили, что Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном.

 
