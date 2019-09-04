Российские туристы задержали уличного вора в Италии

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи в Италии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

По информации ведомства, во время прогулки один из туристов заметил пропажу рюкзака у своей подруги. В этот момент он увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей и бросился ему вдогонку. Вместе с другом они обездвижили вора. После этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место и арестовала преступника.

Уточняется, что злоумышленником оказался ранее судимый мигрант из Алжира.