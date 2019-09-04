Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного в Сочи

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак обратился к администрации Сочи и прокуратуру края из-за выселения онкобольного гражданина из попавшего под снос дома во время Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, аппарат омбудсмена попросил оценить ситуацию с юридической точки зрения.

«Человека на улицу выставлять нельзя. То, что человек болен, — это придает этой ситуации особый цинизм с моей точки зрения, как можно так поступить с онкобольным в лежачем состоянии, который после химиотерапии,» — заявил Мышак.

Омбудсмен также добавил, что в настоящее время его аппарат занимается поиском членов семьи гражданина, также его помощники вскоре прибудут в Сочи в связи с данным делом.

Мышак также пожаловался, что на подготовку исковых заявлений и принятие решения судом ушло много времени. По его мнению, за этот период власти могли бы решить проблему, обеспечив больного жильем.

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