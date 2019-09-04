СК заочно обвинил еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, передает РИА «Новости».

Как заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствием получены неопровержимые доказательства участия гражданина Украины Владимира Кошовенко в беспорядках у здания посольства.

Отмечается, что он принял активное участие в беспорядках в Киеве 6 марта 2016 года.

Ранее суд в России заочно арестовал украинку за нападение на российское посольство в Киеве.