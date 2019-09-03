Ураган «Дориан» ослаб до второй категории

Ураган «Дориан» снизился до второй категории из пяти возможных по шкале ураганного ветра Саффира Симпсона, сообщает CNN.

Как отмечается, в настоящее время максимальная скорость ветров в США составляет 177 км/ч.

Телеканал подчеркивает, что ураган, несмотря на уменьшение максимальной интенсивности, увеличивается в размерах.

Ураган «Дориан» начинает двигаться медленно на северо-запад страны, подчеркивает телеканал.

Ранее синоптики спрогнозировали дальнейшее поведение урагана «Дориан».