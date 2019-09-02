В Финляндии задержали россиянина за незаконное пересечение границы
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Сотрудники пограничной охраны Финляндии задержали россиянина по подозрению в незаконном пересечении финской границы. Об этом сообщает ведомство, передает ТАСС.
Уточняется, что мужчину задержали в 2 км от границы с финской стороны. При задержании он не оказывал сопротивления.
Отмечается, что после судебных разбирательств, россиянина намерены депортировать на родину.
Ранее сообщалось, что двое россиян на надувной лодке нарушили финскую границу.