Повышен уровень сероводорода в московском Люблино

В ночь на понедельник, 1 сентября, в московском районе Люблино зафиксировано повышенное содержание сероводорода в воздухе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Мосэкомониторинг.

Как отмечается, неблагоприятные метеоусловия, в том числе плохие условия рассеивания вредных веществ в воздухе спровоцировали 2,5-кратное превышение химвещества.

В настоящее время избытка вредных веществ в воздухе не наблюдается.

Однако, специалисты Мосэкомониторинга предупреждают, что с 18.00 2 сентября до 10.00 3 сентября в Москве и Подмосковье для всех предприятий объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе.