Петух убил женщину во время сбора яиц в Австралии

В Австралии петух нанес женщине смертельный клевок. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, женщина умерла во время сбора яиц.

Уточняется, что петух проколол варикозную вену австралийке, в результате чего она скончалась от потери крови.

Власти страны не раскрывают имя и возраст женщины.

Ранее суд запретил петуху кукарекать по ночам в Швейцарии.