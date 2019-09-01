Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает AP со ссылкой на местную полицию.

Ранее стало известно о пяти погибших и 21 раненом.

По информации ведомства один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В настоящее время полиция выясняет все детали случившегося.