Синоптики пообещали москвичам лето в День знаний

В Москве в первый день осени сохранится летняя погода, заявил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА «Новости».

По его словам, на День знаний в столице температура воздуха поднимется до +25°С. Однако весь день будет переменная облачность, а в Подмосковье вероятны дожди

Ветер переменных направлений может доходить до 7 м/с.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее сообщалась, что синоптики заявили о новых задержках авиарейсов из-за московского тумана.