Пассажирский самолет экстренно сел на Сахалине

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Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время... Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время...
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300 во время...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Южно-Сахалинске пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сайт регионального главка МЧС.

Как отмечается, лайнер был вынужден экстренно сесть из-за технической неисправности.

Уточняется, что на борту самолета находились 149 человек.

Причем подробности относительно технической неисправности самолета не сообщаются.

Ранее летевший из Израиля самолет экстренно сел в Сочи со второй попытки.