Пассажирский самолет экстренно сел на Сахалине

В Южно-Сахалинске пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сайт регионального главка МЧС.

Как отмечается, лайнер был вынужден экстренно сесть из-за технической неисправности.

Уточняется, что на борту самолета находились 149 человек.

Причем подробности относительно технической неисправности самолета не сообщаются.

Ранее летевший из Израиля самолет экстренно сел в Сочи со второй попытки.