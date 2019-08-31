Пассажирский самолет экстренно сел на Сахалине
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В Южно-Сахалинске пассажирский самолет, следовавший из Владивостока в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сайт регионального главка МЧС.
Как отмечается, лайнер был вынужден экстренно сесть из-за технической неисправности.
Уточняется, что на борту самолета находились 149 человек.
Причем подробности относительно технической неисправности самолета не сообщаются.
Ранее летевший из Израиля самолет экстренно сел в Сочи со второй попытки.