Девять человек погибли из-за разборок преступных группировок в Мексике

В Мексике в штате Мичоакан произошел конфликт преступных группировок. Об этом сообщает Foro TV со ссылкой на министра общественной безопасности региона Исраэля Патрона.

Как отмечается, в результате инцидента девять человек погибли, еще 11 — получили ранения.

Уточняется, что на месте происшествия остались пять машин с четырьмя погибшими внутри.

При этом официально не подтверждено, было ли случившееся результатом конфликта двух наркокартелей.

СМИ отмечают, что речь может идти об участниках наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Ранее две тысячи фрагментов костей рук обнаружили на свалке в Мексике.