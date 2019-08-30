Россияне жалуются на кусающихся обезьян за рубежом

Отдыхающие за рубежом российские туристы пожаловались на многочисленный укусы обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страховую компанию «МАКС».

Как отмечается, чаще всего россияне во время отдыха в странах Юго-Восточной Азии прибегают к медпомощи именно из-за укусов обезьян. На втором месте по частоте обращений оказались простудные заболевания, далее — травмы, а также укусы насекомых.

По словам представителя страховой компании, в странах Европы российские граждане прибегают к врачам из-за обострения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в том числе гастрита, а также из-за бронхита, ларингита, тонзиллита и гриппа.

При этом травмы и растяжения встречаются во всех регионах.

По частоте обращений лидирует Таиланд, среди стран Европы - Болгария, Германия, Испания, Италия.

Ранее сообщалось, что россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне.