В США заявили о провале попыток Запада надавить на Россию

Макговерн: Западу не удалось повлиять на позицию России на переговорах по Украине

Странам Запада не удалось повлиять на позицию России в переговорах по Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я бы не придавал большого значения тому, что Россию как-то унижают или превосходят. Реальность такова, что Россия получит то, что хочет. Они хотят, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной», — порассуждал аналитик.

По его словам, несмотря на текущую риторику, у президента Украины не будет иного выбора, кроме как принять условия соглашения. А далее его заменят на другого человека во главе республики, считает Макговерн.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ, состоявшихся 23-24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему.

Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии нашли неожиданную причину стремления Трампа к миру на Украине.