Главный раввин страны рассказал о жизни евреев в России

Евреи чувствуют себя комфортно в России и гордятся жизнью в этой стране. Об этом заявил главный раввин РФ Берл Лазар на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно», — сказал раввин.

По его словам, российские евреи очень благодарны президенту «за все, что он делает каждый день». Берл Лазар отметил, что они чувствуют «этот многонациональный мир», и это «что-то особенное».

До этого Берл Лазар рассказал о многолетней дружбе с Авраамом Вольфом, который является главным раввином Одессы и Юга Украины. По словам главного раввина России, их знакомство произошло еще во время учебы.

С 1982 по 1988 год Берл Лазар учился в Нью-Йорке в одном из ведущих высших религиозных учебных заведений в иудаизме — в ешиве «Томхей Тмимим». По окончании учебного заведения он получил звание раввина и религиозного судьи (даяна).

В феврале 2025 года Лазар и Вольф породнились после свадьбы детей. Торжество состоялось в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима.

Ранее в Россию вернулись евреи, уехавшие после начала СВО.