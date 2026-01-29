В Госдуме призвали запретить сокращения врачей и закрытие больниц

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат.

Депутат отметил, что уже направлял в Минздрав предложение о введении такого моратория, однако, по его словам, инициатива пока не получила отклика. В связи с этим парламентарий намерен поднять этот вопрос на встрече с председателем правительства. Он также обратил внимание, что внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг сообщения о якобы массовом закрытии роддомов в стране.

Кроме того, Миронов заявил, что «Справедливая Россия» готовит инициативу о введении федерального запрета на закрытие «неэффективных» роддомов и других медицинских учреждений. Партия также предлагает установить ответственность для чиновников за халатность при выполнении социальных обязательств государства перед гражданами.

По словам политика, без гарантий доступности медицинской помощи, включая работу роддомов, невозможно говорить о решении демографических проблем и устойчивом развитии регионов.

Ранее Сергей Миронов предложил платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону.