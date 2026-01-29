Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

В Госдуме призвали запретить сокращения врачей и закрытие больниц

Депутат Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медучреждений
Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат.

Депутат отметил, что уже направлял в Минздрав предложение о введении такого моратория, однако, по его словам, инициатива пока не получила отклика. В связи с этим парламентарий намерен поднять этот вопрос на встрече с председателем правительства. Он также обратил внимание, что внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг сообщения о якобы массовом закрытии роддомов в стране.

Кроме того, Миронов заявил, что «Справедливая Россия» готовит инициативу о введении федерального запрета на закрытие «неэффективных» роддомов и других медицинских учреждений. Партия также предлагает установить ответственность для чиновников за халатность при выполнении социальных обязательств государства перед гражданами.

По словам политика, без гарантий доступности медицинской помощи, включая работу роддомов, невозможно говорить о решении демографических проблем и устойчивом развитии регионов.

Ранее Сергей Миронов предложил платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!