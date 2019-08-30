Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов. Об этом сообщают «Известия».

Так, с начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов должны будут ставить их на официальный учет. Правило коснется в том числе и маленьких игрушечных донов. Для этого потребуется указать свои контакты данные, паспортные данные и СНИЛС. Реестр будет вести Росавиация.

Кроме того, к сентябрю должен завершиться перерасчет пенсий для населения, проживающего в сельской местности. В среднем пенсия увеличится на 1,3 тыс. рублей в месяц. Претендовать на прибавку смогут пенсионеры, имеющие стаж работы в сельском хозяйстве.

Еще один закон предполагает внесение изменений в статьи 22 и 51 действующего Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Некоторые граждане смогут добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения призыва.

Также будут введены новые требования продажи билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Нельзя будет продавать билеты выше указанной на них цены, а также нелегально перепродавать.

Сдать билет и получить полную стоимость при возврате можно будет за 10 дней до мероприятия.