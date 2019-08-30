Невиновная американка получила $3 млн за 35 лет в тюрьме

В США жительница Невады провела 35 лет в тюрьме из-за ошибки. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что речь идет о Кэти Вудс, которую в 1980 году обвинили в убийстве студентки Мишель Митчелл. После этого суд отменил приговор, но все вышестоящие инстанции оставляли приговор в силе. В 2015 году ДНК-экспертиза показала, что девушку убил обвиняемый в нескольких изнасилованиях Родни Холбауэр.

Как уточняется, женщину обвинили из-за заявлений сотрудника психиатрической больницы. Вероятно, она со лгала для того, чтобы ее перевели в отдельную палату. Она не помнит, чтобы говорила такое. Ей выплатят компенсацию в размере $3 млн.