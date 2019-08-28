СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Турции 16-летней россиянки, которая скончалась в местной клинике, передает RT.

Уточняется, что девушка поступила в больницу с резкой болью в животе и подозрением на инфекцию.

По словам родителей, врачи за девять часов не оказали ей необходимую помощь. У девушки дважды останавливалось сердце.

Кроме того, отец подростка заявил, что в Красноярск тело девушки доставили без нескольких внутренних органов, из-за чего родители полагают, что это было убийство.

В настоящее время СК проводит экспертизу.