Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал смерть дочери

Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис прокомментировал смерть дочери. Об этом он рассказал в соцсети.

В сообщении мужчина выразил благодарность всем, кто неравнодушно отнесся к трагедии.

«Да, мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», — написал мужчина.

По его словам, за последние несколько дней он убедился, что на свете много искренних и добрых людей, которые поддержали его семью.

К публикации мужчина прикрепил фотографию торта, который приготовила ему дочь на день рождения за два месяца до несчастного случая.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в Турции девочка из России умерла.