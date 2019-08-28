Массовое отравление роллами произошло в Самаре

В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 30 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По информации ведомства, в настоящее время доставка еды приостановила свою работу.

Поясняется, что в настоящее время СК проверяет все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что 10 человек умерли от отравления грибами под Воронежем.