Главред »РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский рассказал о ближайших планах, передает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь он намерен встретиться с отцом.

Также Вышинский подтвердил, что собирается отстаивать свое доброе имя в суде.

28 августа Вышинского освободили из-под стражи в Киеве.