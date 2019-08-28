СК возбудил уголовное дело после обрушения здания в Новосибирске

Следственные органы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») из-за обвала стены и перекрытия здания в Новосибирске, в результате чего погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.

Как сообщается, обрушение произошло в следствии нарушения правил безопасности в ходе проведения строительных работ.

По данным МЧС, в настоящее время под завалами могут находиться 11 человек. Известно, что спасатели уже извлекли одного живого пострадавшего.

Кроме того, в разборе обломков участвуют 70 человек и 20 единиц техники, ведомство наращивает группировку на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при обрушении дома в Новосибирске.