Итоги расследования крушения AZAL объявят после исследований

Результаты расследования авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау будут обнародованы после завершения анализа данных, полученных из зарубежных исследовательских центров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

«Предполагаемую дату выхода итогового отчета об авиакатастрофе казахстанская сторона не озвучивала, однако минтранс Казахстана в начале декабря публично сообщал, что она будет зависеть от сроков получения результатов исследований, проводимых в лабораториях третьих стран», – заявил Галузин.

25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший рейсом Баку – Грозный, потерпел крушение в окрестностях Актау. Согласно информации авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, среди них, по информации посольства РФ, было девять россиян. Всего, по спискам, на борту находилось 16 граждан России.

Как утверждал президент России Владимир Путин в ходе октябрьской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, одной из причин катастрофы могли стать украинские беспилотники. По его словам, в тот день российские силы преследовали три украинских БПЛА, нарушивших российскую границу. Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не попали непосредственно в самолет AZAL, а сдетонировали вблизи него, вследствие чего воздушное судно было задето осколками. Пилот, по словам Путина, воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но они предпочли вернуться в аэропорт вылета. Путин также заверил, что Россия примет все необходимые меры в части компенсационных выплат в связи с крушением самолета AZAL.

